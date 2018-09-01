Глава МИД Казахстана высказался о последствиях антироссийских санкций США

Как Казахстан готовится к последствиям экономический санкций против России, рассказал глава внешнеполитического ведомства республики.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов высказался о возможных последствиях санкций, которые Соединенные Штаты Америки вводят в отношении России, передает Sputnik Казахстан.

По мнению казахстанского дипломата, сейчас вопросом последствий противостояния двух крупных стран задается не только Казахстан, но и все остальные государства. Мировые экономисты ставят под сомнение устоявшуюся архитектуру всей торговой политики.

"Мы на уровне правительства по поручению главы государства разрабатываем целый комплекс мер для того, чтобы наша экономика не пострадала от проводимой политики от имени той или иной страны, либо от имени того или иного интеграционного объединения", — сказал в кулуарах совместного заседания палат парламента глава казахстанского МИДа.

На протяжении года США неоднократно вводили против России разного рода экономические ограничения. В апреле этого года эмбарго коснулось 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!