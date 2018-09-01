В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек
50 пострадали.
Фото : globallookpress.com1 сентября 2018, 14:32
В городе Салем на юге Индии в результате столкновения частного автобуса с фурой и другим автобусом погибли семь человек, 50 пострадали, сообщает RT.
Как сообщает агентство ANI, частный автобус следовал из Салема в Дхармапури, когда он въехал в грузовик, а затем врезался в другой автобус.
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.
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