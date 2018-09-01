Для 21 тысячи первоклассников в ВКО прозвенел первый звонок

Всего в 657 школах области в новом учебном году будут обучаться более 183 тыс. школьников.

Сегодня порог восточноказахстанских школ переступили 21 тыс. первоклассников. В классы предшкольной подготовки пришли более 21,2 тысяч детей. Для них начинается увлекательный путь к знаниям и новым открытиям, передает Zakon.kz.

Всего в 657 школах области в новом учебном году будут обучаться более 183 тыс. школьников.

Как отмечает Глава государства Нурсултан Назарбаев, именно передовые, актуальные знания станут фундаментом глобальной конкурентоспособности страны, основой личного и общенационального успеха.

Стремительно изменяется мир, технологические нововведения требуют новых компетенций. Именно поэтому система образования ориентирована на внедрение передовых знаний и методик.

Продолжается переход на программы обновленного содержания, что требует новых компетенций от педагогов. За три года соответствующую курсовую подготовку прошли 17 тысяч учителей области. Только в этом году для школьников закуплено более 1,5 млн. новых учебников.

Внедряется трехъязычное образование. В 2016 года с целью повышения компетенций и совершенствования методики преподавания ежегодно курсовую подготовку проходят все учителя языковых дисциплин. В новом учебном году 730 учителей, прошедших курсовую подготовку, начнут преподавание предметов естественных наук в 8 классам на английском языке обучения.

Реализован уникальный проект «Менің мектебім» программы «Рухани жаңғыру», на средства предприятий и бизнеса школы оснащены кабинетами новой модификации по стандартам Назарбаев интеллектуальных школ. Сегодня во всех 277 полнокомплектных школах состоялось торжественное открытие 476 кабинетов физики, химии, биологии, робототехники и IT-классов с участием ветеранов педагогического труда, общественности, родителей, членов партии «Нұр Отан». Напомним, что 277 IT-классов в области открыты в рамках проекта партии «Нур Отан».

Для обучения детей в IT-классах разработана специальная адаптированная программа, которая поможет учащимся 3-11 классов освоить основы программирования, робототехники, 3D-моделирования и мехатроники. Прошли интенсивную стажировку 554 педагога по новой методике обучения школьников в IT-классах.

Еще одна из особенностей этого учебного года - введение учебного курса краеведения в 5,6,7 классах. Помимо изучения истории Казахстана, казахского языка и литературы, географии и музыки, школьники будут изучать историю, природу, культуру родного края.

С 1 августа стартовала республиканская акция «Дорога в школу!», которая продлится до 30 сентября. Более 8 тыс. детей получили материальную помощь в виде школьных принадлежностей, ранцев и школьной одежды на сумму более 20 млн. тенге за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Во всех школах области сегодня прошли торжественной линейки, в которых приняли участие родители, ветераны педагогического труда, представители государственных органов, общественность.

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