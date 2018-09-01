В Алматы в Наурызбайском районе открылась новая государственная школа №200

Новое учебное здание оборудовали кабинетами робототехники, специализированными классами физики и химии, родительской гостиной, игровыми пространствами и др.

В Алматы во вновь присоединенном Наурызбайском районе открылась новая государственная школа №200, где созданы все условия для беспрепятственного обучения детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Zakon.kz.

С родителями и учащимися буквально недавно возведенной школы на 1200 мест встретился аким города Бауыржан Байбек.

Новое учебное здание оборудовали кабинетами робототехники, специализированными классами физики и химии, родительской гостиной, игровыми пространствами и др. Особое внимание уделено сейсмической безопасности, благодаря чему все настенные устройства и мебель школы прочно крепятся к стенам.

Здание школы оснастили тактильными дорожками, классами с рельефно-точечным шрифтом Брайля для слепых и специальными фонарями для слабовидящих детей, специальными санитарными комнатами и кнопками вызова.

«Такая удобная и хорошая школа. Есть лифт, а это очень удобно при передвижении на коляске. Мы переехали на Родину четыре года назад из Китая. К сожалению, таких детей, как моя Зәру, там не везде обучают. Я мечтала переехать сюда, чтобы в Казахстане моя дочь смогла получить образование. Спасибо Главе государства, что в стране создаются такие условия для детей, что хоть мы и приехали из другой страны, но нас не отделяли от других людей, не бросили. Мечтаю, чтобы моя дочь смогла встать на ноги», - рассказала мама первоклассницы Молдасан Гүлбібі.

Сама первоклассница отметила, что довольна новой школой и уже знакомится с одноклассниками.

Всего первый звонок сегодня прозвучал для более 240 тысяч алматинских школьников, в том числе 25 тысяч первоклассников. В этот же день в Алматы распахнули свои двери еще четыре новые школы на 2300 мест.

Напомним, что в этом году в Алматы на строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений выделено более 17 млрд. тенге.

Ведется строительство 9 государственных детских садов на 1840 мест. В новом учебном году начнется строительство еще 4-х государственных детских садов на 840 мест.

Завершена реконструкция старого здания школы №26. Открылся государственный коррекционный детский сад на 90 мест. В Алатауском районе будет сдана пристройка к школе №151 на 600 мест. К началу второй учебной четверти здесь откроются школа на 600 мест и пристройки к школам №184 и 185 на 400 мест каждая.

В рамках Пяти социальных инициатив Елбасы в ближайшие три года в Алматы будет построено 37 общежитий. Уже сегодня ведется строительство 7 зданий на 4 тысячи мест. Четыре из них будут введены в этом году.

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