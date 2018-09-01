Самые необычные школьные предметы разных стран мира

От уроков кибербезопасности в Израиле до курса по пчеловодству в Башкирии и народных танцев в Армении.

Во многих странах наряду с традиционными литературой, математикой и физкультурой дети изучают предметы, название которых обескураживает старшее поколение и вызывает зависть младшего.

От уроков кибербезопасности в Израиле до курса по пчеловодству в Башкирии и народных танцев в Армении, мы расскажем вам про самые необычные школьные предметы, которые преподают в разных уголках мира.

Россия: финансовая грамотность

Открывает топ программа финансовой грамотности в российских школах. Пока что курс предлагают в виде факультативных занятий. Пилотный проект разработан в сотрудничестве таких серьезных ведомств, как Всемирный банк и Минфин РФ. Дети учатся правильно обходится с деньгами, планировать доходы и расходы семьи. Главное, их научат распознавать финансовые махинации. Возможно финансовый ликбез в скором будущем займет законное место в школьном расписании.

Армения: Народные танцы

Специальный курс хореографии народного танца является обязательным. Власти считают, что таким образом им удастся привить ученикам богатые культурные традиции. Дети изучают историю народного танца, осваивают сложные хореографические композиции. Знание необычного школьного предмета строго оценивается. Если «завалить» экзамен по народным танцам, то можно запросто остаться на второй год.

Великобритания: лесная школа

Английских детишек сызмальства учат ориентироваться в лесу. Оказывается, в школе можно научиться разжигать костер, выбирая «правильные» ветки. Неизвестно, пригодится ли урбанизированному ребенку умение строить шалаш, но в лесу он точно не потеряется. Школьный курс называется «Лесная школа». Преподают его в младших классах.

Израиль: кибервойны и дискуссии

Израильские ученики осваивают кибербезопасность. Пока что одноименный курс внедрили только в нескольких школах. Причина нововведения — киберзависимость подрастающего поколения, которая тревожит родителей и врачей. Изобилие гаджетов и повсеместная компьютеризация представляют опасность для молодежи. В рамках нового курса детей обучают правильному поведению в социальных сетях. Их учат распознавать скрытые угрозы в комментариях. Большое внимание уделяется киберзависимости, распознаванию признаков синдрома «геймера».

В других школах детей учат дискуссии. Название предмета дословно означает «спор». Дети учатся отстаивать свою точку зрения с правильным эмоциональным посылом. Раз в неделю школьники изучают технику речи, мимику, концентрируются на внутренних ощущениях во время спора и визуализируют слова. Еще один час проходит в формате групповой терапии. На этом уроке учащиеся делятся проблемами. Чаще всего упоминаются компьютерные игры, межличностное общение.

Башкирия: школьное пчеловодство

Башкирия производит лучший в мире мед. И теперь пчеловодов там готовят со школьной скамьи. Больше сотни школ может похвастаться собственной пасекой, обустроенной по последнему слову технологий. Примечательно, что уходом за ульями и сбором меда занимаются исключительно школьники. Кроме этого их еще учат технике безопасности, биологии пчел, видам медоносов и многому другому. Власти Башкирии полагают, что внедрение нового предмета станет хорошим подспорьем местной пчеловодческой отрасли.

Германия: Уроки счастья

Немецкие власти считают, что счастью можно научиться и запустили пилотный проект в некоторых школах. У предмета нет профильных преподавателей. Поэтому, директор школы города Гейдельберга сам преподает курс. Детей учат быть счастливыми, жить в гармонии, прислушиваться к своему сердцу. Сложно представить экзамены счастья, поэтому их нет. В конце года ученикам предлагают варианты: представить на оценку «добрый» видеоролик или принять участие в благотворительности.

Испания: эмоциональное воспитание

Программа предназначена для учащихся всех классов. Детей учат прислушиваться к собеседнику, взаимодействовать с другими людьми. Педагоги уверены, что эмоциональный интеллект — важная составляющая успешной жизни. В доверительной атмосфере они учат эмпатии и взаимопониманию, преодолевать страх, управлять гневом, вести беседы на отвлеченные темы.

Япония: Любование природой

Страна Восходящего солнца — всемирный лидер цифровых технологий. Повсеместная компьютеризация ослабила связь людей с природой. Поэтому, японские власти ввели в школьную программу уроки «Любования природой». Цель занятий — научить учащихся замечать красоту окружающего мира. Преподаватели обращают внимание детей на связь флоры и фауны, особенности развития живой природы. Ученики не просто любуются природой, а получают за это оценки и сдают экзамены.

Австралия: уроки серфинга

Серфингисты-профессионалы знают как сложно конкурировать с австралийскими покорителями волн. Их не зря считают лучшими в мире. Власти Зеленого континента стремятся сохранить лидерство. С этой целью в школах ведут уроки серфинга. Юные покорители волн начинают обучение на берегу, где учатся обращаться с доской, держать равновесие. По мнению специалистов, серфинг отлично тренирует тело, учит жить в гармонии с природой. Поэтому туристам не стоит надеяться превзойти мастерство местных покорителей волн.

Источник: BigPicture.ru

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