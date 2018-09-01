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Причину задержки рейса «Алматы - Петропавловск» объяснили в авиакомпании

Пассажиры были оповещены заранее.

Фото : inform.kz1 сентября 2018, 16:07

Рейс авиакомпании SCAT «Алматы-Петропавловск» задерживается, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна. Воздушные суда осуществляют выполнение рейсов по цепочке. Если в предыдущем аэропорту вылет был задержан, соответственно, задержка может коснуться последующих рейсов. Пассажиры были оповещены заранее. Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства», - отметили в пресс-службе компании.

Ранее авиакомпании сделала рассылку сообщений своим пассажирам.

«АО АК «SCAT» сообщает об изменении рейса DV737 «Алматы-Петропавловск» 01.09.18. Вылет 16:30, прилет 18:35. Приносим извинения за неудобства», - было отмечено в тексте.


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