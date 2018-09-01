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Казахстанские боксёры выиграли два серебра Азиады 2018

Из десяти казахстанцев – семи мужчин и трёх женщин – до финала добрались лишь Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

Фото : Данияр Майлыбаев1 сентября 2018, 16:21

В Джакарте завершились финальные поединки боксёров на Азиатских играх 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Из десяти казахстанцев – семи мужчин и трёх женщин – до финала добрались лишь Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

Шымбергенов на Азиаде 2018 без поражений провёл четыре боя. В решающем поединке Асланбек встретился с узбекским боксёром, чемпионом Исламиады 2017 года Бобо-Усмоном Батуровым. Ожесточённый поединок закончился в пользу узбекского спортсмена 3:1, Шымбергенову досталось серебро.

Абильхан Аманкул (75 кг) к финалу выиграл два боя – знаменосец казахстанской команды на Азиаде пропустил одну шестнадцатую благодаря жеребьёвке и в одной четвёртой финала его соперник снялся с соревнований. Но соперник Абильхана в финале Исраил Мадримов из Узбекистана, похоже, тоже смог сэкономить силы и выступил очень энергично.

В 2018 году Аманкул и Мадримов уже встречались в полуфинале Кубка Президента Казахстана по боксу и Абильхан тогда одержал победу. Но в Джакарте преимущество отдали Мадримову – 3:2 в пользу представителя Узбекистана, Аманкул стал серебряным призёром Азиатских игр 2018 года.


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