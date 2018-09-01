Мститель изнасиловал и убил женщину-инвалида и отрезал голову ее матери

Причиной жестокого убийства стала месть.

Чудовищное по своей жестокости преступление совершено в селе Гаразянджир Джалилабадского района Азербайджана, передает 1news.az.

В собственном доме были зверски убиты 76-летняя Фируза Аскерова и ее 46-летняя дочь Санубар Аскерова. С. Аскерова, являющаяся инвалидом (из-за болезни туберкулезом), была изнасилована и задушена, а ее матери убийца отрезал голову, а тело закопал в сарае.

После обнаружения трупов была создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников районных прокуратуры и полиции. По горячим следам установлено, что преступление совершил ранее дважды судимый Яшар Байрамов по тюремной кличке «Чыркма», он уже задержан.

По предварительным данным, причиной жестокого убийства стала месть – несколько лет назад Яшар в ходе конфликта ранил ножом Огтая Аскерова (сына и брата покойных), после чего был задержан по жалобе Огтая и отправлен за решетку.

Яшар затаил злобу, но ко времени его выхода из тюрьмы Огтай уже скончался от туберкулеза. Тогда Яшар Байрамов решил расправиться с матерью и сестрой Огтая.

Отметим, что Яшар Байрамов был трижды женат и имеет от трех жен несколько детей.

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