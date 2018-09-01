На Большом Алматинском пике сотрудники РОСО спасли семерых человек

Молодежь заблудилась в ущелье.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли семерых человек На Большом Алматинском пике, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ «РОСО КЧС МВД РК».

31 августа в оперативную службу Республиканского оперативно-спасательного отрядаоколо двух часов ночи поступило сообщение от молодого человека о том, что его друзья находятся на Большом Алматинском пике, на связь не выходят, телефоны недоступны. Заявитель собирался самостоятельно начать поиски друзей, которые, предположительно, находились в ущелье Проходное. Молодому человеку порекомендовали дождаться утра, так как был сильный туман и это могло только ухудшить сложившуюся ситуацию. А уже с наступлением рассвета вместе со спасателями продолжить поиски.

В 5 часов 20 минут оперативная группа РОСО вместе с кинологическим расчетом прибыли в ущелье Проходное, где встретились с заявителем и выдвинулись на поиски в горы, в сторону Космостанции.

В 11 часов было принято решение отправить на поиски дополнительную группу, которая выдвинулась в ущелье Аю-сай.

Прибыв на место, вторая группа приступила к поискам, и уже спустя пару часов спасатели обнаружили потерявшихся, которые находились возле водопада в ущелье Аю-сай.

Состояние туристов в момент их обнаружения можно назвать средним. В это же время первая группа спасателей также прибыла на место и обе группы начали спуск людей. Через час туристы были сопровождены до безопасного места. После чего спасатели РОСО при помощи альпинистского снаряжения приступили к спуску пострадавших со склона водопада, предварительно соорудив вертикальные перила из веревки.

Спасательная операция завершилась успешно, все пострадавшие были сопровождены до автостоянки машин. Было спасено 7 человек, одному была оказана первая медицинская помощь, обработаны ссадины и раны.

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