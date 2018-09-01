В Кызылординской области открыли новые школы

Заместитель акима области Руслан Рустемов принял участие в церемонии открытия и подчеркнул, что развитию социальной сферы в регионе уделяется особое внимание.

В День знаний в Жанакорганском районе Кызылординской области сданы в эксплуатацию две новые школы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В селе Тугискен Жанакорганского района состоялось открытие школы № 256 на 300 мест.

Заместитель акима области Руслан Рустемов принял участие в церемонии открытия и особо подчеркнул, что развитию социальной сферы в регионе уделяется особое внимание.

«Этот год для жителей села Тугискен отмечен хорошими новостями. В мае здесь ввели в эксплуатацию детский сад на 140 мест и спортивно-оздоровительный комплекс, а сегодня мы открываем новую школу. В области приоритетное значение отдается социальной сфере, на протяжении нескольких лет значительная часть бюджета региона направляется на финансирование социальных проектов», - отметил заместитель акима области.

Такую же школу на 300 мест открыли сегодня и в центре Жанакорганского района. Стоит отметить, что в этом году в Жанакорганском районе сдадут в эксплуатацию 4 школы. Ранее была открыта школа № 162 на 200 мест в селе Кожамберди Жанакорганского района. Кроме того, до конца года будет завершено и строительство школы на 100 мест в селе Аккум.

Напомним, 30 августа была открыта школа в поселке Айтеке би, центре Казалинского района на 300 мест.

За последние 5 лет в Кызылординской области построено 45 школ, из них 37 взамен аварийных. Также до конца года будут построены школы на 300 мест в г. Аральске и на 600 мест в г. Кызылорде.

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