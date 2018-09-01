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14-летний подросток за рулем разбился в ДТП в Алматинской области

Полицейские выясняют, каким образом ребенок оказался за рулем иномарки.

Фото : CC0 / IgorShubin1 сентября 2018, 17:48

В Алматинской области управлявший автомашиной 14-летний школьник оказался участником смертельной аварии, сообщает Sputnik.

В Instagram-сообществе Кris_p.kz разместили видео разбитого Mercedes с места дорожно-транспортного происшествия, произошедшего близ города Жаркента.

В департаменте внутренних дел (ДВД) Алматинской области прокомментировали видео, сообщив, что дорожная авария действительно произошла рядом с Жаркентом вечером 30 августа.

"Столкновение автомашин Mercedes и Audi произошло на 2-м километере автодороги Жаркент — Турпан. Установлено, что автомашиной Mercedes Benz управлял 14-летний подросток, который в тяжелом состоянии был госпитализирован с места происшествия в районную больницу, где он позднее скончался в реанимации. Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз производится досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК", — сообщил официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Подросток находился в автомашине один и сейчас полицейские выясняют, каким образом ребенок оказался за рулем иномарки. Расследование дорожной аварии взяли в свое производство сотрудники управления дознания областного департамента полиции.


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