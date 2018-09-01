Казахстанские ватерполисты третий раз подряд победили на Азиатских играх
Команда подтвердила свой статус чемпиона.
Фото : НОК РК, Сали Сабиров1 сентября 2018, 18:23
Команда Казахстана по водному поло одержала победу в финале Азиатских игр-2018, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
К текущей Азиаде казахстанские ватерполисты подошли в ранге действующих чемпионов. И сегодня они успешно его защитили.
В финале команда встречалась с Японией. Уступая по ходу матча в четыре мяча, Казахстан сумел отыграться и вырвать победу со счётом 8:7.
Напомним, это третьи Азиатские игры подряд, когда чемпионом в водном поло становился Казахстан.
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