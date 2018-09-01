Платье за $250 тысяч и огромный торт: в Москве прошла свадьба племянника олигарха

Вес платья невесты от бренда Zuhair Murad составил 45 килограммов.

В московском ресторане Safisa отметили свадьбу племянника предпринимателя Умара Джабраилова — студента МГУ Ахмеда, сообщает телеграм-канал Super.

Торжество было поистине пышным: 400 гостей, среди которых депутат Госдумы Адам Делимханов, огромный многоэтажный торт, чеченские артисты.

18-летняя невеста предстала в роскошном платье за 17 миллионов рублей (более 250 тысяч долларов США) от бренда Zuhair Murad. Вес платья тоже внушителен — 45 килограммов, однако, согласно чеченским традициям, девушка почти весь вечер провела под специальным шатром, куда к ней подходили гости, поэтому двигаться ей много не нужно было. Пока невесту поздравляли и фотографировались с ней, Ахмед с друзьями и братьями находился в отдельной комнате.

Ранее уже сообщалось, что перед гостями планировалось выступление чеченских артистов. Исключением стало появление на торжестве Надежды Кадышевой.

В Москве Ахмед и Хава отметили свадьбу во второй раз. Ранее торжество прошло в Грозном. Чтобы доставить невесту в Москву с должным комфортом, в Грозный отправили частный самолёт.

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