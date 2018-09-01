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У Рэйчел Вайс и Дэниела Крейга родилась дочь

Малышка стала первым общим ребёнком пары, которая поженилась в 2011 году.

Фото : © L!FE. Фото: © Кинопоиск1 сентября 2018, 18:52

Актриса Рэйчел Вайс вновь стала мамой в возрасте 48 лет, сообщает L!FE со ссылкой на Daily Mail.

Звезда родила своему супругу — "агенту 007" Дэниелу Крэйгу — дочь.

Малышка стала первым общим ребёнком пары, которая поженилась в 2011 году.

Последний раз на красную дорожку Вайс и 50-летний Крэйг вместе выходили в апреле, рождения дочери они ждали в Нью-Йорке. У актёров также есть дети от предыдущих браков.


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