У Рэйчел Вайс и Дэниела Крейга родилась дочь

Малышка стала первым общим ребёнком пары, которая поженилась в 2011 году.

Актриса Рэйчел Вайс вновь стала мамой в возрасте 48 лет, сообщает L!FE со ссылкой на Daily Mail.

Звезда родила своему супругу — "агенту 007" Дэниелу Крэйгу — дочь.

Малышка стала первым общим ребёнком пары, которая поженилась в 2011 году.

Последний раз на красную дорожку Вайс и 50-летний Крэйг вместе выходили в апреле, рождения дочери они ждали в Нью-Йорке. У актёров также есть дети от предыдущих браков.

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