Посадка осуществлялась при сложных метеоусловиях. В результате 18 человек пострадали.

Опубликованы кадры посадки самолёта "ЮТэйр" в Сочи, в результате которой Boeing 737-800 авиакомпании выкатился за пределы ВПП и загорелся. Видео публикует телеграм-канал Mash.

Можно заметить, что самолёт едет по полосе, а когда в небе сверкает молния, то лайнер пропадает из поля видимости.

Напомним, капитан самолёта проводил посадку в сложных метеоусловиях. Из-за дождя и ветра лайнер даже уходил на второй круг, однако потом было принято решение садиться. Как ранее писал Лайф, СК назвал версии о причинах аварии самолёта "ЮТэйр" в Сочи.

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