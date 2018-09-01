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Казахстан завоевал последнюю медаль на Азиатских играх-2018

Регбистки взяли "бронзу".

Фото : Данияр Майлыбаев. Пресс-служба НОК Казахстана1 сентября 2018, 19:46

Женская команда по регби одержала победу в матче за третье место на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Сегодня регбистки провели два матча. В полуфинале команда уступила Японии, квалифицировавшись в матч за третье место.

Здесь нашим спортсменам противостояли регбистки из Таиланда. Игра завершилась со счётом 29:7 в пользу наших спортсменок.


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