В Атбасаре виновника смертельного ДТП осудили условно

Потерпевшая сторона просила суд освободить водителя от наказания.

В Акмолинской области за смертельный наезд за рулем внедорожника на пешехода осужден сын известного бизнесмена, сообщает корреспондент Sputnik.

Инцидент произошел 8 апреля в городе Атбасар и попал на видео. Местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил наезд на двигавшихся попутно по краю дороги двух пешеходов и оставил место аварии. В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина, мужчина получил телесные повреждения.

Полиция арестовала водителя, который оказался сыном бизнесмена. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее автовладелец привлекался к уголовной ответственности и неоднократно нарушал правила дорожного движения. Однако решением прокурора района он был освобожден из следственного изолятора.

Вскоре в Сети появилось видео смертельного наезда, вызвавшее волну возмущения пользователей. После этой истории за ненадлежащий надзор по этому ДТП был отстранен от должности прокурор района.

Подсудимый вину признал и участвовал в организации похорон погибшей. Причиненный моральный и материальный вред потерпевшим возместил. Эти обстоятельства суд учел, как смягчающие уголовную ответственность и наказание. Гособвинение требовало для виновника ДТП два с половиной года лишения свободы условно.

Приговором Атбасарского райсуда 31-летний водитель признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 345 частью 3 и 347 УК РК. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев условно с лишением права управлять транспортным средством на три года. Установлен пробационный контроль на весь срок наказания.

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