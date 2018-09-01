В ДНР рассказали о заложенной «на удачу» убившей Захарченко бомбе

Советник главы ДНР рассказал об обстоятельствах гибели Александра Захарченко. По его словам, бомба была заложена «на удачу» накануне и приведена в действие дистанционно.

Вызрывное устройство, убившее главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, была заложено заранее и «на удачу». Об этом рассказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков, передает РБК.

«Это была, как ее называют террористы, закладка «на удачу» и заложена она туда была накануне», — приводит его слова «Интерфакс». В частности, по словам Казакова, закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно.

Советник уточнил, что это было безоболочное взрывное устройство. Основной принцип действия такого взрывного устройства взрывная волна и огонь, уточнил он. «Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — рассказал он.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Источник РБК в правительстве республики говорил, Захарченко и Тимофеев планировали помянуть умершего певца Иосифа Кобзона перед отбытием Захарченко на похороны в Москву.

В деле об убийстве Захарченко уже есть задержанные. Ранее Казаков сообщил, что подозреваемые признались в том, что заказ поступил им из Киева. Организацией взрыва в Донецке, по их словам, занимались Силы специальных операций Украины. «Задержанные подтвердили киевский заказ, детали не имею право [сообщить]», — сказал Казаков.

Киев свою причастность к убийству Захарченко отрицает. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, заявил, что Украина не посылала диверсионно-разведывательную группу.

«Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — выдвинул Грицак свою версию произошедшего.

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