Казахстанцев среди пострадавших в ЧП в Сочи нет

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

На борту самолета Boeing 737, совершившего жесткую посадку в аэропорту Сочи, казахстанцев не было, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«По данным МЧС России, в результате жесткой посадки самолета авиакомпании UTair в аэропорту Сочи среди пострадавших нет граждан Казахстана»,- сообщили в пресс-службе МИД.

По данным ТАСС, самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. Из-за возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, была повреждена носовая часть воздушного судна.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек пострадали, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!