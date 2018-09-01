УЕФА создаст новый еврокубковый турнир

Новое соревнование не коснется грандов европейского футбола.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о том, что в планах у организации есть создание нового еврокубкового турнира. При это он отметил, что новое соревнование не коснется грандов европейского футбола.

"Большие клубы хотели бы соревноваться исключительно между собой, но маленькие клубы хотят побороться с ними. Поэтому могу сказать, что турнира с участием только топ-клубов никогда не будет, — признался Чеферин, слова которого приводит Russia Today со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. – Новый турнир будет иметь статус третьего по рангу после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Окончательное решение по созданию такого турнира может быть принято в конце 2018 года".

Ожидается, что в таком случае старт турнира, который по сообщениям СМИ будет называться Кубок Европы, может стартовать уже в сезоне 2021/22. Благодаря новообразованному турниру планируется расширить участие в еврокубках клубов из Скандинавии и Восточной Европы.

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