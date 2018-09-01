Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Болт дебютировал в профессиональном футболе

Болт вышел на замену на 72-й минуте встречи при счете 6:0 в пользу своего клуба.

Фото : Reuters1 сентября 2018, 22:49

Ямайский спринтер Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе в составе команды «Сентрал Кост Маринерс» в матче с «Сентрал Кост Селект». Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN UK, пишет Лента.ру

Болт вышел на замену на 72-й минуте встречи при счете 6:0 в пользу своего клуба. Ямаец не сумел забить, хотя имел для этого два момента, но однажды не обработал мяч, а во втором случае не успел замкнуть прострел партнера. «Маринерс» выиграли со счетом 6:1.

Ямаец присоединился к австралийскому клубу в середине июля. До этого он неоднократно пытался начать футбольную карьеру, но не мог найти себе команду.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Ямаец завершил легкоатлетическую карьеру после чемпионата мира 2017 года.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты