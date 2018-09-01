В Сети высмеяли Клинтона

Экс-президент уставился на Ариану Гранде в коротком платье.

Экс-президента США Билла Клинтона высмеяли в Сети за взгляды, которые он бросал на певицу Ариану Гранде, пишет РИА Новости.

Внимание пользователей привлекли кадры с похорон американской соул-певицы Ареты Франклин. В числе прочих исполнителей на церемонии выступила Ариана Гранде, причем позади нее во время выступления сидел экс-президент США Билл Клинтон. То, как он разглядывал Гранде в коротком платье, некоторые сочли неприемлемым. На фотографиях видно, что бывший глава государства с улыбкой смотрел на ноги певицы, приоткрыв рот. На некоторых снимках он закусывает губу. При этом выступления других артистов не вызвали у Клинтона таких эмоций.

"Омерзительно. Только посмотрите, как Билл Клинтон разглядывает Ариану Гранде, и постарайтесь, чтобы вас не вырвало", — написал @TimRunsHisMouth.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. ???? pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y — Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 августа 2018 г.

Многим, однако, поведение бывшего главы Белого дома показалось забавным.

"Клинтон — настоящий фанат Арианы Гранде", — пошутил @miggsmiggsmiggs.

Кое-кто обратил внимание, что во время выступления других исполнителей экс-президент выглядел заметно менее заинтересованным.

"Ариана Гранде и ее платье вернули Билла Клинтона к жизни", — заметил @SupaCrankIt.

"Из-за Арианы Гранде Клинтон готов вновь рискнуть всем", — написал @HargraveGlobal, напомнив о скандале, разгоревшемся в 1998 году из-за информации о связи 42-го президента США с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Тогда Клинтону угрожал импичмент, однако после долгого разбирательства в сенате с него были сняты все обвинения.

Похороны Ареты Франклин состоялись в пятницу в Детройте. Певица скончалась 16 августа на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы.

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