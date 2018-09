В Сети высмеяли Клинтона

Экс-президента США Билла Клинтона высмеяли в Сети за взгляды, которые он бросал на певицу Ариану Гранде, пишет РИА Новости.

Внимание пользователей привлекли кадры с похорон американской соул-певицы Ареты Франклин. В числе прочих исполнителей на церемонии выступила Ариана Гранде, причем позади нее во время выступления сидел экс-президент США Билл Клинтон. То, как он разглядывал Гранде в коротком платье, некоторые сочли неприемлемым. На фотографиях видно, что бывший глава государства с улыбкой смотрел на ноги певицы, приоткрыв рот. На некоторых снимках он закусывает губу. При этом выступления других артистов не вызвали у Клинтона таких эмоций.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. ???? pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y