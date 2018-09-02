В США в возрасте 86 лет скончалась звезда "Санта-Барбары"
Отмечается, что американские зрители, помимо легендарной телесаги, запомнят её по роли в сериале "Главный госпиталь".
Фото : Фото © Twitter/Katapult Enterprises2 сентября 2018, 00:55
В США на 87-м году скончалась актриса Сьюзен Браун. Об этом сообщает издание he Hollywood Reporter.
Браун наиболее известна по ролям в мыльных операх "Санта-Барбара" и "Главный госпиталь".
Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер Френк Валентини. В своём твите он выразил соболезнования близким Браун и всем, кто её знал.
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