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В Италии женщина напала с ножом на прохожих

Задержавший женщину полицейский сказал, что, когда он приблизился к ней, ее глаза буквально "вылезали из орбит".

Фото : © AP Photo / Paolo Santalucia2 сентября 2018, 01:55

Женщина, находившаяся в неадекватном состоянии, вошла в здание коммунального музея североитальянского городка Каннето-суль-Ольо и с ножом набросилась на посетителей, сообщает РИА Новости.

Затем она вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих. В результате нападения ранены четыре человека. Позднее 54-летняя итальянка, получившая сильные ножевые ранения, скончалась. Угрозы для жизни остальных пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники местной полиции, которые оцепили зону вблизи музея. Вскоре им удалось задержать нападавшую, которая оказалась 58-летней гражданкой Польши. Причины ее неадекватного поведения выясняются. Задержавший женщину полицейский сказал, что, когда он приблизился к ней, ее глаза буквально "вылезали из орбит".


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