В Караганде добровольцы закрашивают рекламу смертельного синтетического наркотика на домах

Команда добровольцев из восьми человек решила по-своему бороться с распространителями наркотиков.

Распространители синтетических наркотиков в Караганде открыто рекламируют свой товар на фасадах домов, передает zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Выведенную через трафарет надпись «Скорость» с адресом сайта, на котором продаются запрещенные вещества, можно заметить на стенах многоэтажек в самых оживленных районах города. Команда добровольцев из восьми человек решила по-своему бороться с распространителями наркотиков — поверх названия они красной краской наносят слово «Смерть».

О наркотиках, рекламируемых подобным путем, молодые люди знают не понаслышке — в опасное болото втянулся их общий знакомый.

«Мой коллега столкнулся с такой проблемой. Уже полгода он употребляет «Скорость». Я вижу, как он падает в яму. Сейчас он может пропасть на неделю. Телефон выключает. Ему ничего не нужно. Этот наркотик вызывает сильнейшую психологическую зависимость, которая подавляет даже физическую ломку. Наркотик берет у организма энергию взаймы. В результате у человека повышается работоспособность, концентрация внимания. Он ощущает себя суперменом. Ничего не ест, не пьет. Может целую неделю не спать. Когда наркотическое действие ослабевает, возникают панические атаки и апатия. Этот наркотик хуже героина. Люди, начавшие употреблять «Скорость», живут еще от силы пять лет. Потом происходит остановка сердца либо суицид. Причем суицид совершенно неосознанный и глупы», — рассказал один из членов команды добровольцев.

Молодые люди уверены: их небольшой вклад способен спасти кому-то жизнь. Присоединиться к своему делу они призывают других. Это могут быть члены молодежных объединений, спортсмены и обычные жители, заметившие на стенах своих домов странные надписи.

«Мы неслучайно выбрали слово «Смерть». Это итог всего. Пусть лучше человек сначала узнает, чем это чревато, чем попробует. Мы призываем всех жителей последовать нашему примеру. Только вместе мы сможем решить эту проблему», — обращаются к карагандинцам ребята.

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