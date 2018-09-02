Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы BMW насмерть сбил пешехода

Водитель BMW не успел затормозить.

Фото : Zakon.kz2 сентября 2018, 06:35

ДТП с летальным исходом произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Рыскулова, восточнее улицы Кудерина, двигался BMW на восток. За улицей Кудерина на дорогу резко выбежал молодой парень. Водитель BMW не успел затормозить.

Машина ударила пешехода с такой силой, что тот отлетел от места ДТП на расстояние более, чем 30 метров.

От полученных травм парень скончался до приезда медиков.

Стоит отметить, в менее, чем 100 метрах от места ЧП находится пешеходный переход.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты