В Алматы BMW насмерть сбил пешехода

Водитель BMW не успел затормозить.

ДТП с летальным исходом произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Рыскулова, восточнее улицы Кудерина, двигался BMW на восток. За улицей Кудерина на дорогу резко выбежал молодой парень. Водитель BMW не успел затормозить.

Машина ударила пешехода с такой силой, что тот отлетел от места ДТП на расстояние более, чем 30 метров.

От полученных травм парень скончался до приезда медиков.

Стоит отметить, в менее, чем 100 метрах от места ЧП находится пешеходный переход.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!