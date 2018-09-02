В Алматы BMW насмерть сбил пешехода
Водитель BMW не успел затормозить.
Фото : Zakon.kz2 сентября 2018, 06:35
ДТП с летальным исходом произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По проспекту Рыскулова, восточнее улицы Кудерина, двигался BMW на восток. За улицей Кудерина на дорогу резко выбежал молодой парень. Водитель BMW не успел затормозить.
Машина ударила пешехода с такой силой, что тот отлетел от места ДТП на расстояние более, чем 30 метров.
От полученных травм парень скончался до приезда медиков.
Стоит отметить, в менее, чем 100 метрах от места ЧП находится пешеходный переход.
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