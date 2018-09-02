Тренер «Канело» назвал ряд недостатков Головкина

Эдди Рейносо считает, что GGG медленно прессингует и идёт вперёд.

Тренер бывшего чемпиона мира Сауля Альвареса Эдди Рейносо поделился мнением о ближайшем сопернике своего подопечного — Геннадие Головкине, обозначив главные недостатки действующего чемпиона мира в среднем весе, пишет Sports.kz.

«Мы изучали бои Головкина много раз, очень много раз. И мы видели, что он очень медлителен. Чем больше мы его изучали, тем больше недостатков замечали. Он медлителен и очень глуп, когда идёт вперёд. Он медленно прессингует и идёт вперёд. Геннадий не знает, что делать, когда ему жёстко отвечают. С момента первого боя с Альваресом он не мог стать лучше, потому что он, как и Альварес, не боксировал уже больше года. Вы не можете назвать его встречу с Мартиросяном боем, Ванес тогда выступил в роли мешка. Это не было боем. Да и вообще, спортсмен в 36 лет уже не может научиться чему-то новому», — приводит слова Рейносо Boxingnews24.

Первый бой в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе завершился спорной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 115-113 в пользу Головкина, 114-114. Рематч пройдет 15 сентября там же.

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