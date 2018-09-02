Боно потерял голос во время концерта U2 в Берлине

Инцидент произошел в ходе шоу 1 сентября на площадке Mercedes-Benz Arena.

Группа U2 отменила концерт в Берлине после того, как ее солист Боно потерял голос в ходе мероприятия, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе шоу 1 сентября на площадке Mercedes-Benz Arena.

"Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос", — говорится в сообщении от пресс-службы группы.

Как уточнили участники группы, пока неизвестно, что произошло с Боно, исполнитель консультируется с медиками.

Фанаты группы опубликовали видео с концерта, на которых Боно обращается к публике. "Я могу заверить вас, что я не курил. Но здесь как гигантская сигара. Я потерял голос и не знаю, что делать. Он пел как птица около десяти минут назад", — объяснил исполнитель, попросив выключить дым-машины.

В настоящий момент группа U2 гастролирует по Европе с новым туром. Ближайшие концерты намечены на 4 и 5 сентября в Кельне, вслед за этим группа должна отправиться в Париж. Билеты почти на все грядущие мероприятия уже распроданы.

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