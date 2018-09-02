В США женщина сняла на видео, как медведь пришел отдохнуть в ее гамаке

Автор видео говорит, что уже не в первый раз видит этого медведя, который регулярно приходит покачаться в гамаке.

Жительница Северной Каролины поделилась видео медведя, который пришел к ней на задний двор и прилег отдохнуть в гамаке, передает РИА Новости.

Автор видео говорит, что уже не в первый раз видит этого медведя, который регулярно приходит покачаться в гамаке.

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