Казахстан установил антирекорд Азиатских игр

Отечественные спортсмены показали худший результат по золотым медалям.

Азиатские игры-2018 в Джакарте и Палембанге (Индонезия) сложились для Казахстана не лучшим образом, сообщает Sports.kz.

Отечественные спортсмены показали худший результат по золотым медалям, начиная со своего первого турнира в 1994 году — 15. В общекомандном медальном зачете Казахстан расположился лишь на девятом месте, в то время как раньше стабильно был в ТОП-5.

Азиада-1994. Хиросима (Япония) — 4-е место, 27-25-27 (79)

Азиада-1998. Бангкок (Таиланд) — 5-е место, 24-24-30 (78)

Азиада-2002. Пусан (Южная Корея) — 4-е место, 20-26-30 (76)

Азиада-2006. Доха (Катар) — 4-е место, 23-20-42 (85)

Азиада-2010. Гуанчжоу (Китай) — 5-е место, 18-23-38 (79)

Азиада-2014. Инчхон (Южная Корея) — 4-е место, 28-23-33 (84)

Азиада-2018. Джакарта, Палембанг (Индонезия) — 9-е место, 15-17-44 (76).





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