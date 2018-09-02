2 сентября на большей части страны сохранятся осадки

Днем на востоке возможен град, ночью и утром местами туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республики ожидаются дожди, в ночные часы на севере, центре возможен переход дождя в снег, с грозами и порывистым ветром, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на востоке возможен град, ночью и утром местами туман, на юге пыльные бури, в юго-западной и южной половине Казахстана сохраняется погода без осадков. На севере, северо-западе и центре республики ночью местами ожидаются заморозки.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, днем местами возможен град. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается ночью и утром туман, днем местами ветер 15-20 м/с, возможен град. В Карагандинской области ночью и утром местами туман, днем местами гроза.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20, днем порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

Ночью и утром в Алматинской области местами гроза, туман, усилится ветер 17-22 м/с. Днем в Западно-Казахстанской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Днем в Атырауской области местами ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами туман.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

Погода в Алматы: +13, дождь.

Погода в Астане: +9, облачно.

Полный прогноз погоды на 2 сентября.

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