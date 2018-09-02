В США подросток признался в тренировке к джихаду

Мальчик был одним из 11 детей и пятерых взрослых, которые жили в частном доме в округе Таонс.

В США 13-летний мальчик рассказал о тренировке к джихаду в частном доме в Нью-Мексико. Об этом говорится в документах ФБР, переданных в федеральный суд штата, передает РБК.

Как отмечается в сообщении, мальчик был одним из 11 детей и пятерых взрослых, которые жили в частном доме в округе Таонс. В начале августе они были задержаны после того, как помощники шерифа обнаружили в доме склад с оружием, а также детей, у которых не было ни воды, ни еды. Кроме того, на территории дома была найдена могила трехлетнего мальчика. В пятницу, 31 августа, пятеро взрослых были арестованы по обвинению в незаконном хранении оружия и сговоре.

Один из детей рассказал агенту ФБР, что спутник его матери Сирадж ибн Ваххадж заявил, что хочет «создать армию» и тренировать ее для участия в джихаде. По словам подростка, мужчина учил его и других мальчиков как обращаться с оружием и другим военным техниками, в том числе рукопашному бою. Кроме того, он призывал детей выступать против «неверных».

Подросток также сообщил, что его мать верила, что получает послания от Бога, и после это Ваххадж проводил обряды «экзорцима» над трехлетним мальчиком, в течение одно из которых ребенок задохнулся и у него остановилось сердце.

Адвокаты арестованных сказали, что их подзащитные имеют право отправлять культ и пользовались своими правами на свободу вероисповедания и хранения оружия. По мнению защиты, их клиентов дискриминируют из-за их веры и цвета кожи. Прокуроры заявили, что пятеро подозреваемых попали в поле зрения правоохранительных органов, когда лидер группы написал Ваххаджу письмо с просьбой присоединиться к ним и стать «мучеником».

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