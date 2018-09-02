Ерлан Кошанов вручил школе сертификат на приобретение лаборатории робототехники

Также глава региона посетил кабинет науки, где школьники поставили несколько опытов по физике, биологии и химии.

В школах Карагандинской области 1 сентября прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, передает Zakon.kz.

На одной из них, в специализированной школе им. Нурмакова, побывал глава региона Ерлан Кошанов. Он поздравил педагогов и учеников с началом учебного года. - Сегодня 22 тысячи детей пошли в первый класс в нашей области, 10 тысяч школьников в этом году завершают учёбу. И всем я хочу пожелать удачи и успехов! Особую признательность выражаю нашим учителям, родителям, - сказал в своём поздравлении Ерлан Кошанов.

В качестве подарка был вручён сертификат на приобретение лаборатории робототехники на сумму пять миллионов тенге.

После торжественной линейки аким области осмотрел школу. Ему продемонстрировали кабинет логики, где рассказали об играх, способствующих развитию интеллекта и личностному росту. Показали кабинет географии с макетом «Улытау Аллеясы». Особенность его заключается в том, что на нём размещён QR-код, отсканировав который ученики могут в интерактивном режиме знакомиться с красотами Улытау.

Также глава региона посетил кабинет науки, где школьники поставили несколько опытов по физике, биологии и химии.



В завершение экскурсии Ерлан Кошанов посетил интернат, расположенный при школе, и ознакомился с условиями проживания иногородних школьников.

Всего в Карагандинской области 512 общеобразовательных школ. Из них 11 - областные специализированные школы-интернаты.

Во всех школах обучаются более 190 тысяч детей. Количество учителей по области составляет 19 859 человек.

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