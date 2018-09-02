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Какие призовые получат казахстанцы за медали на Азиатских играх-2018

Всего казахстанские спортсмены завоевали на Азиаде-2018 76 медалей.

Фото : sports.kz2 сентября 2018, 10:40

Казахстанские спортсмены завершили свои выступления на Азиатских играх-2018 в Индонезии, передает Sports.kz.

Чемпионы летних Азиатских игр получат по 10 тысяч долларов призовых от Министерства культуры и спорта. Также денежные вознаграждения в размере 5 и 3 тысяч долларов предусмотрены серебряным и бронзовым призерам.

Напомним, всего казахстанские спортсмены завоевали на Азиаде-2018 76 медалей — 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые. В медальном зачете Казахстан занял девятое место, пропустив вперед Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, Узбекистан, Иран, Китайский Тайбэй и Индию. Финальные соревнования существенным образом на последовательность команд в зачете не повлияют. Тройка лучших по итогам Азиады-2018 — Китай, Япония и Южная Корея.


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