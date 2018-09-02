Военные назвали короткое замыкание причиной взрывов под Дамаском‍

Ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов вблизи аэродрома "Меззе".

Военный источник официального сирийского агентства САНА опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому "Меззе" под Дамаском, заявив что взрывы, которые были слышны рядом с ним, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием, пишет РИА Новости.

Ранее источник в спецслужбах САР рассказал РИА Новости о ракетном обстреле пригорода Дамаска, в ходе которого сирийская система ПВО отразила удары. По его словам, ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов вблизи аэродрома "Меззе". По информации израильских СМИ, удар наносили самолеты ЦАХАЛ.

В начале августа сообщалось, что израильские военные атаковали "несколько вооруженных террористов" в приграничном районе Сирии на Голанских высотах. Военные не сообщают о результатах удара, но говорят, что нашли пояса со взрывчаткой и автомат Калашникова.

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