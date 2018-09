В США ведущая проломила голову коллеге

В городе Хантингтон американского штата Западная Виргиния ведущую прогноза погоды на телеканале WSAZ Челси Амбриц обвиняют в том, что она проломила голову и повредила барабанную перепонку Эрике Бивенс — коллеге из новостей, сообщает Life.

Муж Бивенс Дональд пожаловался жене на назойливое внимание со стороны Амбриц. Супруга решила потребовать от коллеги объяснений, но разбор симпатий перерос в драку.

We dressed for #KyOaks today with our Pink! @ericabivens #thinkpink #stargazerlily pic.twitter.com/QUPViN4eHS