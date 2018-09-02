К.Абдрахманов принял участие в СМИД Тюркского совета

Отдельным решением министров иностранных дел Тюркского совета Венгрии предоставлен статус наблюдателя при Тюркской академии.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет). Заседание проходит в преддверии VI Саммита ССТГ, который пройдет в г. Чолпон-Ата 3 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министерские встречи проходят на ежегодной основе с целью обсуждения содержательных и организационных вопросов подготовки встреч и решений глав государств Тюркского совета. В ходе встречи министры согласовали проекты повестки дня и итоговых документов, подписание которых планируется на заседании Совета глав государств.

По итогам встречи в Бишкеке подписан ряд соглашений и документов Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия, созданных в 2012 году по инициативе президентов Казахстана и Азербайджана. Указанные документы регулируют организационную и финансовую деятельность новых тюркских институтов и будут способствовать их дальнейшей плодотворной деятельности во благо государств и народов Тюркского мира.

Отдельным решением министров иностранных дел Тюркского совета Венгрии предоставлен статус наблюдателя при Тюркской академии.

​Совет сотрудничества тюркоязычных государств создан по инициативе Президента Республики Казахстан в 2009 году в г. Нахычеван (Азербайджан). В настоящее время в состав Совета входят четыре государства – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, и Турция. Секретариат Тюркского совета находится в г. Стамбул (Турция).

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