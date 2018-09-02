Первый снег выпал в ВКО

В областном центре ливень прошел ночью, сейчас температура в пределах 7 градусов тепла.

В социальных сетях появилось видео и фото снежного утра 2 сентября в селе Кайнар, что в 300 километрах от города Семей, передает МИА «Казинформ».

Как уже сообщалось, накануне служба «Казгидромет» передавала сообщение, что в регионе ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег с дальнейшим понижением температуры до минус трех градусов. Но этот прогноз давался на предстоящую ночь, со 2 на 3 сентября.

В областном центре ливень прошел ночью, сейчас температура в пределах 7 градусов тепла.





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