Под взглядом смерти: 13 последних фотографий знаменитостей

Некоторые кадры из этой подборки были сделаны, когда человек уже находился на грани смерти, другие — в тот момент, когда трагедию ничто не предвещало.

Суеверные люди стараются избегать слова «последний», предпочитая ему «крайний». Но на деле, естественно, любое «крайнее» может оказаться «последним». Например, фотографии знаменитостей. Некоторые кадры из этой подборки были сделаны, когда человек уже находился на грани смерти, другие — в тот момент, когда трагедию ничто не предвещало.

Легендарный Фредди Меркьюри до последнего опровергал слухи о своей болезни. И даже на этой фотографии, сделанной в саду его дома за несколько дней до смерти от бронхопневмонии, он выглядит жизнерадостно.

Мохаммед Али в течение 32 лет сражался с болезнью Паркинсона. За полтора месяца до смерти великого боксера в его доме побывал фотограф Зенон Тексейра и провел фотосессию.

На этом снимке, сделанном в день смерти короля рок-н-ролла, Элвис возвращается со своей девушкой Джинджер Олден с приема стоматолога. Вечером у него случится сердечный приступ.

«С порога Курт попросил ведро, — рассказывает фотограф Джесси Фроман. — Я спросил, для чего оно ему нужно. «На случай, если мне захочется поблевать», — ответил Курт». Через три недели лидер Nirvana выстрелил себе в голову из ружья.

8 декабря 1980 года. Джон Леннон дает автограф своему поклоннику Марку Дэвиду Чепмену, который через несколько часов трижды выстрелит ему в спину.

Джим Моррисон и его девушка Памела Курсон отдыхают во французской деревушке Сен-Ле-д’Эссеран. Через пять дней сердце солиста The Doors остановится из-за передозировки героина.

21 июля 2014 года, в свой день рождения, Робин Уильямс выложил эту фотографию с обезьянкой по кличке Кристал в инстаграм. Через 20 дней актер был найден мертвым в своем доме в Калифорнии.

23 июля 2011 года Эми Уайнхаус нашли мертвой в ее лондонской квартире, уровень алкоголя в крови превышал предельно допустимую норму в пять раз. За неделю до этого события папарацци запечатлели певицу на прогулке.

Фотография сделана за три дня до смерти Дэвида Боуи. Британский музыкант скончался 10 января 2016 года после полутора лет борьбы с раком печени.

Основатель Apple Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы 5 октября 2011 года. На фото (октябрь того же года) друг помогает бизнесмену дойти до машины.

Хит Леджер на съемочной площадке фильма «Воображариум доктора Парнаса». На следующий день, 22 января 2008 года, он умрет от острой интоксикации, вызванной лошадиной дозой болеутоляющих.

Последнее фото Тупака Шакура — в машине с его менеджером Шугом Найтом, перед тем как рэпер был застрелен 13 сентября 1996 года.

Фотография сделана за день до смерти подругой Джими Хендрикса. 18 сентября 1970 года он умер в номере лондонского отеля после того, как наглотался таблеток снотворного.

Источник: BigPicture.ru

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