В Алматы прошел первый осенний велопробег

В нем участие приняли более 500 человек.

В рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоялся первый осенний массовый велопробег, посвященный Дню знаний, сообщает Zakon.kz.

В нем участие приняли более 500 человек, которые прокатились от БЦ «Нурлы Тау» до парка имени 28-гвардейцев-панфиловцев. Здесь на финише среди участников по традиции были разыграны ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.

Обладателем одного из них стал юный воспитанник алматинской велокоманды Apple team Ерасыл Абилдабек.

- Я очень доволен, что выиграл велосипед. Долго ждал этого момента. Буду теперь кататься в горах, мы там с друзьями бываем очень часто. Хочу стать профессиональным велосипедистом как Александр Винокуров, – говорит он.

Добавим, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» стал пятнадцатым из 21 запланированного в этом году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!