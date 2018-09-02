В Алматы прошел первый осенний велопробег
В нем участие приняли более 500 человек.
Фото : Zakon.kz2 сентября 2018, 15:30
В рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоялся первый осенний массовый велопробег, посвященный Дню знаний, сообщает Zakon.kz.
В нем участие приняли более 500 человек, которые прокатились от БЦ «Нурлы Тау» до парка имени 28-гвардейцев-панфиловцев. Здесь на финише среди участников по традиции были разыграны ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.
Обладателем одного из них стал юный воспитанник алматинской велокоманды Apple team Ерасыл Абилдабек.
- Я очень доволен, что выиграл велосипед. Долго ждал этого момента. Буду теперь кататься в горах, мы там с друзьями бываем очень часто. Хочу стать профессиональным велосипедистом как Александр Винокуров, – говорит он.
Добавим, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» стал пятнадцатым из 21 запланированного в этом году.
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