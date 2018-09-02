Ким Чен Ын выразил соболезнования после смерти Кобзона

Народный артист СССР, депутат Госдумы Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал соболезнования семье певца Иосифа Кобзона, об этом на гражданской панихиде сказал спецпредставитель РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет РИА Новости.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Артист будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. Гражданская панихида проходит в воскресенье в концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. Швыдкой отметил, что соболезнования приходят с разных концов страны и мира.

"Соболезнования семье приносит президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и телеграмму с соболезнованиями через посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве передал лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын", — сказал Швыдкой.

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