Груженый "КамАЗ" перевернулся на трассе в Костанайской области

В аварии никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Костанай - Боровское», передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

По словам очевидцев, «КамАЗ», груженый досками, перевернулся.

«Это все последствия того, что здесь на обочине накидали глину. Автомобилям стало очень трудно ездить. Вот и авария из-за этого произошла. Тут просто необходимо привести в порядок этот участок трассы», — поделился очевидец.

В аварии никто не пострадал.

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