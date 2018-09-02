Груженый "КамАЗ" перевернулся на трассе в Костанайской области
В аварии никто не пострадал.
Фото : alau.kz2 сентября 2018, 16:03
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Костанай - Боровское», передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».
По словам очевидцев, «КамАЗ», груженый досками, перевернулся.
«Это все последствия того, что здесь на обочине накидали глину. Автомобилям стало очень трудно ездить. Вот и авария из-за этого произошла. Тут просто необходимо привести в порядок этот участок трассы», — поделился очевидец.
В аварии никто не пострадал.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935194-075fbf59b3732bc15d2c0bd93c354220
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...