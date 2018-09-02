В Донецке около 200 тысяч человек пришли проститься с Захарченко

Гроб с телом главы ДНР разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль.

В Донецке завершилась церемония прощания с убитым в результате взрыва главой ДНР Александром Захарченко. За машиной с гробом лидера ополчения от здания "Донбасс-оперы" идут около 200 тысяч скорбящих. Траурная процессия заполонила главную улицу города — Артёма, пишет Лайф.

Гроб с телом Захарченко разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксирует грузовой автомобиль. Машина проследует до здания администрации главы республики. Похоронят убитого на кладбище "Донецкое море" рядом с Моторолой (Арсеном Павловым) и комбатом Гиви (Михаилом Толстых), которые также погибли в результате терактов.

Напомним, 31 августа в центре Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. В результате теракта был убит телохранитель главы ДНР и ранены 12 человек.

Сегодня также провожают в последний путь Иосифа Кобзона. Захарченко планировал приехать на его похороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!