Житель Уральска обманул незнакомца на крупную сумму, соврав ему о смерти отца
Житель областного центра, поверив на слово незнакомцу, перевел 400 тысяч тенге на его карточный счет.
Фото : kapital.kz2 сентября 2018, 18:00
В Уральске мужчина обманул местного жителя на 400 тысяч тенге, солгав ему о смерти отца. Пострадавший обратился в полицию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал «Мой город».
В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что 2 июня неизвестный позвонил на телефон жителя Уральска и попросил оказать денежную помощь в связи со смертью отца, а также обещал вернуть долг.
- Житель областного центра, поверив на слово незнакомцу, перевел 400 тысяч тенге на его карточный счет в АО «Сбербанк». Только после того, как житель Уральска понял, что его обманули, он обратился в полицию с заявлением. 25 августа сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО установлен и задержан мужчина 1989 года рождения, который сразу же возместил ущерб, - сообщили в пресс-службе ДВД.
По данному факту УВД Уральска проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935200-7e55db8f95a7ff3bf8b06a0cdfc09664
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...