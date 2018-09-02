Житель Уральска обманул незнакомца на крупную сумму, соврав ему о смерти отца

Житель областного центра, поверив на слово незнакомцу, перевел 400 тысяч тенге на его карточный счет.

В Уральске мужчина обманул местного жителя на 400 тысяч тенге, солгав ему о смерти отца. Пострадавший обратился в полицию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал «Мой город».

В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что 2 июня неизвестный позвонил на телефон жителя Уральска и попросил оказать денежную помощь в связи со смертью отца, а также обещал вернуть долг.

- Житель областного центра, поверив на слово незнакомцу, перевел 400 тысяч тенге на его карточный счет в АО «Сбербанк». Только после того, как житель Уральска понял, что его обманули, он обратился в полицию с заявлением. 25 августа сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО установлен и задержан мужчина 1989 года рождения, который сразу же возместил ущерб, - сообщили в пресс-службе ДВД.

По данному факту УВД Уральска проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

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