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В Атырау загорелись складские помещения строительного супермаркета

Площадь пожара составила 270 квадратных метров.

Фото : КЧС МВД РК2 сентября 2018, 18:32

2 сентября в Атырау произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 15-21 произошло загорание двух отдельно стоящих складских помещений ТОО «Строй Маркет». В 16-55 пожар был локализован, в 17-21 ликвидирован. Площадь составила 270 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 16 пожарных и 3 единицы специализированной пожарной техники Службы пожаротушения Атырауской области, добровольные противопожарные формирования, сотрудники АО «Өрт сөндiрушi» Комитета по чрезвычайным ситуациям.


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