Красота требует: восемь жертв пластической хирургии

В слепой погоне за идеальными параметрами и совершенной внешностью люди забывают о страшных последствиях. Эти люди за искусственную красоту расплатились собственной жизнью.

Катерина Кандо, 19 лет (Эквадор)

Операция: липосакция.

19-летняя латиноамериканка обладала яркой внешностью и красивой фигурой. Девушку заметили организаторы одного из конкурсов красоты и пригласили Катерину в качестве участницы. Красавица даже не подозревала, что этот, казалось бы, счастливый пропуск к заветной мечте станет роковым.

Катерина стала победительницей и помимо короны королевы получила денежный сертификат на услуги пластического хирурга. Сначала девушка хотела отказаться от приза, ведь до этого момента она даже не задумывалась о том, что ей необходимы консервативные коррективы внешности. Но организаторы конкурса сумели внушить Катерине, что она недостаточно красива и совершенна. И если красавица мечтает покорить мировой подиум, то пара сантиметров на талии сведут на нет все грезы о славе. Боясь потерять работу и оказаться без выгодных предложений и контрактов, девушка отправилась на липосакцию.

Во время операции у Катерины произошел отек мозга. Она умерла прямо на операционном столе.

Памела Нисменто, 27 лет (Бразилия)

Операция: липосакция.

Для бразильской модели Памелы Нисменто липосакция стала привычной и практически банальной косметической процедурой. Девушка уже дважды избавлялась от лишних сантиметров хирургическим путем, поэтому третий поход не вызывал у Памелы ни тревоги, ни страха.

Но во время операции случилось непредвиденное: резко снизился объем циркулирующей крови, и на фоне этого произошел гиповолемический шок. Сердце девушки остановилось.

Ракель Сантос, 28 лет (Бразилия)

Операция: коррекция носогубных складок.

Ох уж эти бразильянки! Уж слишком они злоупотребляют пластическими операциями, пытаясь всему миру доказать, что именно они должны по праву считаться обладательницами самых упругих поп, высоких бюстов и идеальных лиц.

Финалистка конкурсов красоты модель Ракель Сантос была помешана на идеальной внешности. Тренировки, диеты, наконец очередь дошла и до пластических операций. Несмотря на молодой возраст, Ракель успела полностью перекроить свое тело: маммопластика, бразильская подтяжка ягодиц, увеличение губ. В очередной раз красавица решила немного скорректировать лицо — убрать носогубные складки. Казалось бы, несложная косметическая операция, которая длится всего лишь несколько минут и не требует радикального хирургического вмешательства.

Буквально через несколько минут после процедуры у Ракель участилось сердцебиение и затруднилось дыхание. Врачи боролись за жизнь пациентки несколько часов, но так и не смогли спасти женщину. У Ракель осталось двое детей.

Вероятнее всего, они еще не раз (когда вырастут) попытаются разузнать об истинных причинах смерти своей матери. Ведь в смерти модели осталось еще много загадок. Так до сих пор не выяснена причина ее кончины.

Как утверждают люди из близкого окружения семьи Сантос, Ракель была помешана на идеальной внешности и практически не слезала с операционного стола. Кроме того, она злоупотребляла запрещенными препаратами для того, чтобы усилить активность и выносливость организма перед изнуряющими тренировками. Красавица в буквальном смысле слова загнала себя до смерти…

Ширил Сатурнино, 29 лет (Филиппины)

Операция: увеличение груди и ягодиц, липосакция.

Девушка решила убить сразу трех зайцев: одновременно сделать липосакцию, маммопластику и операцию по увеличению ягодиц. Удивительно, как врачи согласились и пошли на поводу у пациента! Сложнейшая операция длилась около 10 часов, а на последних минутах сердце девушки не выдержало. Врачи пытались реанимировать Ширил, но было уже поздно.

Валери Кастонжу, 25 лет (Канада)

Операция: исправление носовой перегородки.

Более двух лет родители девушки пытались докопаться до истины и узнать, кто стал виновником смерти любимой дочери. В 2008 году Валери решилась на операцию по исправлению носовой перегородки. Родители не были встревожены ее решением, ведь дочь неоднократно жаловалась на дискомфорт и просто мечтала избавиться от дефекта. Как гром среди ясного неба для семьи Кастонжу прозвучало известие о смерти Валери! По словам медиков, девушка скончалась уже в реабилитационной палате, не приходя в сознание после наркоза.

Лишь в 2010 году судмедэксперт подтвердил сомнения родителей в уровне профессионализме пластического хирурга. Согласно его отчету, шланг аппарата для подачи кислорода был поврежден и некоторое время организм девушки оставался без кислородной поддержки. Этого хватило для необратимых повреждений мозга. По словам эксперта, смерть мозга произошла на начальном этапе операции, и, возможно, хирурги знали об этом, но пытались скрыть свою халатность. Убитые горем родители подали на клинику в суд.

Раника Холл, 25 лет (США)

Операция: бразильская подтяжка ягодиц.

После рождения ребенка Раника пыталась привести себя в форму, но, отчаявшись, решила прибегнуть к помощи пластических хирургов. Мать-одиночка долгое время копила деньги, но до нужной суммы было далеко. Однажды Раника наткнулась на рекламный буклет частной клиники Исмаэля Лабрадора и его жены Эйми де ла Роса в Майами, которые предлагали демократичные цены на свои услуги. Одурманенная мечтой об идеальной фигуре, Раника даже не удосужилась ознакомиться с отзывами о работе Исмаэля и его коллег.

Мама Раники была категорически против и старалась отговорить дочку. Чуяло материнское сердце беду! Раника потеряла сознание и перестала дышать прямо на операционном столе. В клинике не подразумевалась реанимационная палата, поэтому девушку доставили в другую больницу. Но старания врачей оказались тщетными.

Полиция же подключила все силы лишь после второго смертельного случая в этой клинике. Как оказалось, клиника на протяжении 10 лет несколько раз меняла название и юридических владельцев. Заманивая клиентов дешевыми услугами, врачи не могли обеспечить качественное обслуживание. После того как в клинике скончалась еще одна молодая женщина (также после бразильской подтяжки ягодиц), полиция начала расследование.

Пит Бернс, 57 лет (Великобритания)

Операция: 300 хирургических вмешательств.

Певец умер от сердечного приступа, буквально измотав свой организм бесконечными пластическими операциями. А их он сделал аж 300!

Некогда Пит был вполне симпатичным парнем с довольно привлекательной внешностью. Ему всегда была свойственна манера эпатировать публику: совершив каминг-аут, он старался сделать свою внешность и образ максимально женственными. Одержимость пластикой началась после банальной операции по исправлению сломанного носа. А дальше понеслось! Вскоре Пит просто перестал походить на человека. Сам певец не раз признавался, что очень сожалеет о проделанных с лицом экспериментах и осознает, что стал похож на настоящее чудовище.

Кстати, большую часть времени Пит пытался исправить ошибки нерадивых пластических хирургов: некоторые из операций прошли крайне неудачно, и звезда просто мечтала найти нормального профессионального доктора.

Например, после неудачи с увеличением губ доктора одной из клиник порекомендовали ему вообще удалить губы с лица. Пит не мог есть и жевать, а питался через соломинку. Бернсу пришлось объездить в буквальном смысле полмира в поисках настоящего мастера своего дела.

После того как ему все-таки удалось более-менее привести лицо в порядок, Пит зарекся экспериментировать с хирургией. Но не надолго…

Арти Агарвал, 31 год (Индия)

Операция: липосакция.

Звезда Болливуда, индийская актриса Арти Агарвал начала стремительно набирать лишний вес из-за болезни легких. Препараты и курс лечения, назначенные врачом, сказались на здоровье и фигуре актрисы. Некогда красивой женщине грозило ожирение, Арти пришлось оставить кино, она перестала появляться на светских тусовках, стесняясь своего внешнего вида. Желая вернуть прежние формы, Агарвал решилась на ту самую злополучную липосакцию. Через месяц после операции у Арти начались осложнения: сердце девушки, измученное сильнодействующими препаратами, скачками в весе и последствиями наркоза, просто остановилось.

Источник: Woman’s Day

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