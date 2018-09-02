Первые медали завоевали казахстанцы на III Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана представлена 134 спортсменами в 25 видах этноспорта.

В воскресенье, 2 сентября, в Чолпон-Ате начались первые состязания на III Всемирных играх кочевников. Казахстанские спортсмены принесли медали в копилку нашей сборной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Муратхан Берикбол (68 кг) и Максат Жандильдаев (81 кг) стали бронзовыми призерами по гуштини милли камарбанди (таджикская национальная борьба на поясах).

Сборная Казахстана представлена 134 спортсменами в 25 видах этноспорта.

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