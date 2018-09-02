Опубликована секретная директива ООН по Сирии

Директива составлена еще в октябре 2017 года.

«Коммерсантъ» опубликовал секретную директиву Организации Объединенных Наций (ООН), посвященную работе в Сирии. Перевод и оригинальная версия документа на английском языке доступны на сайте издания.

Директива составлена еще в октябре 2017 года. Как отмечается, она имеет статус внутреннего документа секретариата ООН и определяет принципы работы структур и представителей ООН в Сирии. В частности, в ней подчеркивается, что организация начнет содействовать реконструкции в Сирии только после того, как там будет осуществлен «подлинный и всеобъемлющий политический переход власти».

«План гуманитарного реагирования должен оставаться гуманитарным с тем, чтобы гарантировать ООН возможность выполнять жизненно важную гуманитарную деятельность для спасения жизней и обеспечения основных потребностей людей. Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в директиве.

По информации «Коммерсанта», автором документа стал американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, который покинул свой пост весной этого года. Как отмечает издание, ранее в США неоднократно заявляли о необходимости политического урегулирования в Сирии, под которым, в частности, подразумевалось отстранение от власти нынешнего президента Башара Асада. При этом там подчеркивали, что без этого восстановление страны невозможно.

О существовании подобного документа впервые сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа. Тогда он рассказал, что секретариат ООН тайно запретил своим подразделениям участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии до того, как там будет достигнут прогресс в так называемом политическом переходе.

Источник: Лента.ру

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