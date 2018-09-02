О "жестких" переговорах Путина и Порошенко рассказали в Кремле

Пресс-секретарь главы России дал интервью.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах в формате "нормандской четверки" с украинским лидером Петром Порошенко в 2015 году говорил жестко и доходчиво, но не использовал угрожающих формулировок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ Франции сообщили, что бывший президент страны Франсуа Олланд в своих мемуарах рассказал, что Путин на переговорах "нормандской четверки" в феврале 2015 года угрожал Порошенко.

"Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая — ред.) формулировка не использовалась", — заявил Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

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