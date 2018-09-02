В Алматы произошло возгорание на цокольном этаже жилого комплекса

В ЖК «Три богатыря» на проспекте Достык горел мусор.

В воскресенье, 2 сентября, в Медеуском районе Алматы произошло возгорание мусора на цокольном этаже, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В 18-25 в ЖК «Три богатыря» на проспекте Достык произошло загорание деревянной тары (мусор) на цокольном этаже 12-этажки на площади 10 кв. м. Эвакуировано 20 человек, из них 12 детей. Пожар локализован в 18-50 и ликвидирован в 19-10. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

На место выезжали ДЧС: 20 сотрудников и 5 единиц техники.

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